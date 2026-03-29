¡Alerta en Nuevo León! Así operaba la cuenta “La Tía Paty” para extorsionar en Instagram

¿Has escuchado acerca de la cuenta en Instagram Instagram llamada, La Tía Paty? En los últimos días, esta cuenta se hizo viral, debido a que aparentemente difundía chismes locales, pero realidad era utilizada para extorsionar a usuarios con información personal y contenido delicado.

Las autoridades ya detuvieron a dos personas presuntamente involucradas en este esquema que afectó a varias víctimas en Monterrey, Nuevo León. Te contamos los detalles de este caso viral.

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¿Qué era la cuenta de La Tía Paty en Instagram y cómo funcionaba?

Bajo la apariencia de una cuenta de entretenimiento, “La Tía Paty” ganó seguidores rápidamente al compartir rumores, supuestos chismes y contenido viral sobre personas de la comunidad. Sin embargo, detrás de estas publicaciones se escondía un mecanismo de extorsión en redes sociales.

De acuerdo con las investigaciones, los administradores de la cuenta recopilaban información privada o sensible de sus víctimas, en muchos casos obtenida sin consentimiento. Posteriormente, amenazaban con hacerla pública a través de la misma cuenta si no recibían pagos económicos.

De chismes a delito caen dos responsables de la “Comunidad Tía Paty” en Nuevo León; dañaron reputación de víctimas

El modus operandi incluía mensajes directos en los que exigían dinero a cambio de no publicar fotos, conversaciones que revelaban infidelidades o datos personales. Este tipo de fraude en redes sociales aprovechaba el miedo a la exposición pública, especialmente entre jóvenes y usuarios activos en Instagram.

Aunque en un principio, la cuenta evidenciaba y criticaba a influencers y famosos, con el tiempo, cualquier persona podía ser expuesta en redes, supuestamente a cambio de un pago.

El caso de “La Tía Paty” evidenció cómo plataformas digitales pueden ser utilizadas para delitos que combinan difamación y extorsión, generando un impacto emocional y económico en las víctimas.

Autoridades detuvieron a dos personas involucradas en la estafa de La Tía Paty

A través de sus canales oficiales, la Fiscalía del Estado de Nuevo León informó que se logró la detención de dos personas señaladas como responsables de operar esta cuenta, el pasado 25 de marzo. Según reportes oficiales, una pareja, Astrid “N” y César “N”, están acusados de participar directamente en la administración del perfil y en las actividades de extorsión.

Asimismo, se mencionó que la cuenta de Instagram, La Tía Paty, también está señalada de aplicar esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales.

Las autoridades detallaron que las investigaciones continúan, ya que no se descarta la participación de más involucrados en esta red. Además, hicieron un llamado a posibles víctimas de “La Tía Paty” a presentar denuncias para fortalecer el caso.

Tras la detención, la pareja fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes. Por su parte, las autoridades recomiendan a los internautas evitar compartir información personal con cuentas desconocidas y denunciar cualquier intento de extorsión.