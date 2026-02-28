Tras caída de “El Mencho”, así extorsiona el supuesto nuevo líder del CJNG “Comandante Garra” en CDMX

Luego de que se confirmará el abatimiento de Rubén Nemesio Oceguera Cervantes alías “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), supuestos integrantes de la organización delictiva comenzaron a hacer llamadas de extorsión a habitantes de la Ciudad de México (CDMX).

Información dada a conocer por Fuerza Informativa Azteca (FIA), reveló el modus operandi del supuesto nuevo líder del llamado cártel de las cuatro letras, el cual se identificó como el “Comandante Jorge Garra” en una de sus llamadas de extorsión.

¿Cómo son las extorsiones del supuesto nuevo líder del CJNG en CDMX?

Un video que se ha comenzado a hacer tendencia a nivel nacional, expone a un sujeto identificado como Jorge Garra, el cual a decir de sus propias palabras, es el nuevo mando del CJNG tras la caída de El Mencho en el estado de Jalisco.

En la llamada telefónica, este sujeto ofrece “protección y respeto” señalando que en la nueva reestructuración del cártel o son amigos, protegidos o enemigos de la organización delictiva.

Es importante mencionar que estas llamadas telefónicas se han registrado principalmente en habitantes de la colonia Nápoles de la CDMX, esto bajo la exigencia del pago de “una renta” a cambio de supuesta protección.

¿Dónde denunciar extorsiones en la CDMX?

Dentro de la CDMX se pueden emitir las denuncias por extorsión al número 089 de forma anónima, o bien, directamente al 911 en donde se brindará la atención necesaria para dar con las y los extorsionadores.

Por otro lado, también se pueden emitir las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, esto a través de su plataforma en línea en la cual podrás adjuntar evidencia sobre el delito.

