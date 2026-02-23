De Michoacán a EUA: Cómo vivió “El Mencho” como migrante en California

La historia de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes no comenzó como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino como migrante irregular que migró desde Michoacán hacia Estados Unidos. Antes de convertirse en uno de los criminales más buscados por México y EEUU, cruzó la frontera para vivir en California, donde residió durante varios años bajo un perfil discreto.

Documentos judiciales y reportes oficiales indican que “El Mencho” ingresó sin documentos a territorio estadounidense, estableciéndose en distintas comunidades del estado.

Durante ese periodo tuvo contacto con el sistema de justicia por delitos relacionados con drogas, una experiencia que marcaría su trayectoria posterior y su relación temprana con las autoridades estadounidenses.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lea también: Muerte de “El Mencho”: ¿Qué cambia para EUA y qué sigue en juego?

"El Mencho": De migrante irregular en California a figura clave del crimen organizado

Varios reportajes sobre la vida de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes en Estados Unidos coinciden en que su etapa en California, cuando tenía 20 años, resulta clave para entender su posterior evolución dentro del crimen organizado. Ese periodo, previo a su ascenso como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, es señalado por analistas como un momento formativo en su trayectoria.

Durante su estancia en territorio estadounidense, Oseguera Cervantes habría adquirido conocimiento sobre dinámicas sociales, rutas y mecanismos operativos que más tarde serían aprovechados por el CJNG en su expansión internacional. Especialistas subrayan que esa experiencia temprana ayudó a moldear una estructura criminal con alcance transfronterizo.

Reconstrucciones periodísticas sitúan a “El Mencho” en 1986 en el Área de la Bahía de San Francisco, donde fue detenido por primera vez por posesión de propiedad robada y portar un arma cargada. Años más tarde, de acuerdo con The Guardian, en 1994 fue condenado por conspiración para distribuir heroína en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, un antecedente que marcó su relación inicial con el sistema judicial estadounidense.

EUA proporcionó inteligencia para la captura de “El Mencho”

El Mencho: la millonaria fortuna que acumuló al frente del CJNG según la DEA

De acuerdo con Kyle Mori, el agente de la DEA encargado del caso, "El Mencho" tenía al menos $500 millones de dólares y podría haber superado los mil millones. A pesar de esa riqueza estratosférica, el capo mantenía deliberadamente un perfil bajo, evitando los lujos ostentosos de otros narcos para no ser detectado por las autoridades.

"Diría que tiene al menos 500 millones de dólares y hasta podría superar los 1,000 millones de dólares", afirmó Mori al referirse a la fortuna que podría haber acumulado el capo.

Gran parte de esa fortuna estaba oculta en cuentas offshore y activos difíciles de rastrear, lo que dificultó su confiscación incluso con las herramientas más avanzadas de inteligencia financiera de EE.UU. Los activos totales del CJNG bajo su liderazgo se calcularon, según algunas fuentes, en decenas de miles de millones de dólares, reflejo de la escala de sus operaciones en cocaína, metanfetamina y fentanilo.

Comparado con otras figuras históricas del narco, la fortuna de El Mencho resulta significativa pero no la más grande registrada. La de Joaquín "El Chapo" Guzmán se estimó en el "juicio del siglo" en 12,666 millones de dólares, según datos publicados por Infobae. El Chapo llegó a figurar en la lista Forbes con una fortuna calculada en torno a los mil millones de dólares y fue rankeado como el hombre número 1,140 más rico del mundo en 2011.