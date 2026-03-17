Cuarto relevo en Seguridad de Sinaloa: Rubén Rocha designa al general Sinuhé Téllez en medio de crisis de violencia

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tomó protesta al general brigadier Sinuhé Téllez López como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), convirtiéndose en el cuarto funcionario en ocupar el cargo durante la actual administración.

El relevo ocurre en un contexto marcado por la persistente violencia y la disputa interna del crimen organizado en la entidad.

El nombramiento se dio a propuesta del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, lo que refuerza la tendencia de militarización en la conducción de la seguridad pública estatal.

Gobernador Rocha tomó protesta al general Sinuhé Téllez López como nuevo secretario de Seguridad Pública



• El nuevo funcionario estatal viene de desempeñarse como comandante del 110 Batallón de Infantería, en San Ignacio, y anteriormente fungió como Jefe de Cuartel de la Novena… pic.twitter.com/0ZfOGPMowx — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) March 16, 2026

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¿Quién es Sinuhé Téllez López, nuevo secretario de Seguridad en Sinaloa?

De acuerdo a información oficial, Téllez López cuenta con más de 35 años de trayectoria en las Fuerzas Armadas. Es licenciado en Administración Militar y tiene dos maestrías: una en Seguridad Nacional y otra en Dirección Estratégica. En su carrera ha ocupado cargos clave en operaciones contra el narcotráfico, incluyendo funciones dentro del Estado Mayor.

Su experiencia reciente incluye el mando del 110 Batallón de Infantería en San Ignacio, además de haber sido jefe de cuartel en la Novena Zona Militar en Culiacán. También fue agregado militar en Alemania e instructor en la Escuela Superior de Guerra.

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En su primer mensaje, el nuevo secretario anunció que realizará un diagnóstico de la dependencia para identificar áreas de oportunidad; sin embargo, no detalló cambios concretos en la estrategia de seguridad, uno de los puntos que ha generado cuestionamientos en medio del clima de violencia.

Crisis de seguridad y relevo constante en la SSP de Sinaloa

La llegada de Téllez López ocurre tras la salida del también militar Óscar Rentería Schazarino, quien regresó a funciones dentro de la Sedena. Con este cambio, ya son cuatro los titulares de la SSP en lo que va del gobierno de Rocha, lo que refleja una inestabilidad institucional en un área clave.

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El relevo se da además en un momento crítico para Sinaloa, donde continúa la confrontación interna del Cártel de Sinaloa, particularmente entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, tras la captura en Estados Unidos de Ismael Zambada, mejor conocido como El Mayo.

Aunque autoridades estatales han destacado la coordinación con fuerzas federales como eje de la estrategia, los cambios constantes en la titularidad de Seguridad Pública evidencian los desafíos para consolidar una política efectiva en un estado donde la violencia impera en muchas partes de la vida social.

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