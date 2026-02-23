El Mencho: la millonaria fortuna que acumuló al frente del CJNG según la DEA

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como " El Mencho " , fue el rostro más temido del crimen organizado en México durante más de una década. Su muerte, confirmada el 22 de febrero de 2026, cerró un capítulo del narco, pero dejó al descubierto una fortuna y una red de propiedades, empresas y activos que autoridades de Estados Unidos llevan años tratando de desmantelar mediante sanciones financieras.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. , conocida como OFAC, designó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en abril de 2015 bajo la Ley Kingpin, por su papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos. Desde entonces, las sanciones no han parado: bloquean todos los bienes e intereses en propiedades de los designados que se encuentren en territorio estadounidense, y prohíben cualquier transacción financiera con ellos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto valía la fortuna de El Mencho, el líder del CJNG?

De acuerdo con Kyle Mori, el agente de la DEA encargado del caso, "El Mencho" tenía al menos $500 millones de dólares y podría haber superado los mil millones. A pesar de esa riqueza estratosférica, el capo mantenía deliberadamente un perfil bajo, evitando los lujos ostentosos de otros narcos para no ser detectado por las autoridades.

"Diría que tiene al menos 500 millones de dólares y hasta podría superar los 1,000 millones de dólares", afirmó Mori al referirse a la fortuna que podría haber acumulado el capo.

Gran parte de esa fortuna estaba oculta en cuentas offshore y activos difíciles de rastrear, lo que dificultó su confiscación incluso con las herramientas más avanzadas de inteligencia financiera de EE.UU. Los activos totales del CJNG bajo su liderazgo se calcularon, según algunas fuentes, en decenas de miles de millones de dólares, reflejo de la escala de sus operaciones en cocaína, metanfetamina y fentanilo.

Comparado con otras figuras históricas del narco, la fortuna de El Mencho resulta significativa pero no la más grande registrada. La de Joaquín "El Chapo" Guzmán se estimó en el "juicio del siglo" en 12,666 millones de dólares, según datos publicados por Infobae. El Chapo llegó a figurar en la lista Forbes con una fortuna calculada en torno a los mil millones de dólares y fue rankeado como el hombre número 1,140 más rico del mundo en 2011.

Por su parte, Pablo Escobar sigue siendo el referente máximo de riqueza criminal. El narcotraficante colombiano acumuló una fortuna calculada en hasta 30,000 millones de dólares, apareció siete años consecutivos en la lista Forbes y llegó a ser considerado el séptimo hombre más rico del planeta en 1989.

¿Cuánto dinero mueve el CJNG? El brazo financiero del cartel en Estados Unidos

El poderío económico del CJNG es difícil de exagerar. Según cifras citadas por el entonces fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, el cártel introducía anualmente al mercado estadounidense unas 60 toneladas de cocaína y otras 60 de metanfetaminas, lo que generaba ganancias ilícitas estimadas en $13,380 millones de dólares solo por esos dos productos.

Pero el tráfico de drogas no era su única fuente de ingresos. La OFAC documentó que el CJNG construyó además esquemas de fraude de tiempo compartido dirigidos a ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos adultos mayores, a través de centros de llamadas en México, generando pérdidas de casi 300 millones de dólares a unas 6,000 víctimas entre 2019 y 2023. A esto se sumaban el robo de combustible, el tráfico de migrantes, la extorsión y el contrabando de petróleo crudo mexicano robado hacia EE.UU.

Para combatir ese modelo financiero, la OFAC ejecutó al menos cinco rondas de sanciones contra la red de fraudes de tiempo compartido del CJNG, acumulando la designación de más de 70 individuos y entidades. La última acción previa a la muerte de El Mencho ocurrió en febrero de 2026 e incluyó el complejo turístico Kovay Gardens en Bahía de Banderas, Nayarit, junto con 17 empresas y cinco individuos vinculados al cártel.

Las sanciones se han aplicado bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, relacionadas con terrorismo y tráfico de drogas. En junio de 2025, la OFAC también sancionó directamente al propio Nemesio Oseguera Cervantes como fundador y líder del CJNG, junto a tres altos mandos del cartel, incluyendo a su yerno Julio Alberto Castillo Rodríguez, señalado como posible sucesor de El Mencho.

Adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.