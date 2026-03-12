García Harfuch anuncia detención de Yair Verduzco, líder criminal, y aseguramiento de droga

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Yair Leobardo Verduzco Valdez, líder de una célula delictiva que se dedicaba a la venta y tráfico de fentanilo, así como el aseguramiento de 270 kilos de esta droga en polvo, tras dos operativos en Villa de Álvarez, Colima.

García Harfuch señaló que tanto la detención como el aseguramiento se realizaron después de trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Decomiso de droga en Villa de Álvarez, Colima

El secretario destacó que el fentanilo decomisado tanto en polvo como en pastillas equivale a 14 millones de dosis que no llegarán a las calles. Además del líder criminal también fueron detenidas cinco personas y se localizaron dos inmuebles usados para almacenar narcóticos.

Las personas detenidas son las siguientes :

Carlos Iván Oropeza Rodríguez

Claudia Alejandra Córdoba

Luis Alberto Martínez Rauda

Omar Aldo Soriano Sánchez

Ana María Tejeda Viveros

Operación marítima en Acapulco

El pasado 9 de marzo, el titular de la SSPC destacó una operación marítima encabezada por la Secretaría de Marina, con coordinación con la Fiscalía General de República (FGR) en la cual se aseguraron cerca de 2 toneladas de cocaína en Acapulco, Guerrero.

Omar García Harfuch destacó que suman 60 toneladas de esta droga en mares mexicanos, lo que representaba una afectación directa a las estructuras financieras.

