El tráfico de fentanilo ha disminuido a la mitad, afirma Trump en el Discurso del Estado de la Unión

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, indicó en su discurso del Estado de la Unión que en un año de mandato los cruces fronterizos han caído a cero, el tráfico de fentanilo se redujo un 56%, los homicidios se han bajado y la inflación ha disminuido.

En el evento celebrado en el Capitolio, el republicano indicó: "Estamos en la edad de oro de América (…), nuestro país ha vuelto (…) y logramos una transformación que nunca antes habíamos visto".

Este discurso representa el informe que cada año debe presentar el presidente de los Estados Unidos ante el Congreso.

El también empresario neoyorquino destacó que la frontera está segura y totalmente bajo control; los ingresos están aumentando rápidamente y los "enemigos" del país norteamericano "tienen miedo porque saben que Estados Unidos volvió a ser fuerte".

Trump indicó que Estados Unidos es respetado nuevamente en todo el mundo, más que en cualquier otro momento reciente, gracias a un liderazgo firme.

Venezuela, "nuevo amigo"

Asimismo destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó "nuestro nuevo amigo y socio".

Con niveles de aprobación en uno de sus momentos más bajos, Donald Trump busca persuadir a una ciudadanía cada vez más escéptica de que sus decisiones han tenido un impacto positivo en su vida cotidiana. Incluso entre los votantes que se asumen como republicanos, el respaldo ha disminuido de 67 a 56 por ciento, de acuerdo con datos difundidos por el Pew Research Center.

Este primer discurso del Estado de la Unión del segundo mandato de Trump se da dos días después de la muerte del líder de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", en un operativo del Ejército mexicano con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

