García Harfuch anuncia detención de “Los Rusos” en Operación Bacanora

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que 46 mil 405 presuntos delincuentes han sido detenidos, de octubre de 2024 a febrero de 2026.

En conferencia de prensa, el secretario señaló que tras acciones coordinadas entre las diferentes autoridades estas personas fueron detenidas por delitos de alto impacto y se han asegurado 24 mil armas de fuego.

🔴 #OGH | ¡Golpe al crimen organizado! Omar García Harfuch (@OHarfuch), titular de la @SSPCMexico, informó que del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026 hay:



✅ 46,405 personas detenidas

✅ 346.55 toneladas de droga aseguradas (incluyendo 4.4 millones de pastillas de… pic.twitter.com/8RK2vn65SY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 10, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánta droga se ha asegurado?

Entre los resultados también destaca el aseguramiento de 346 toneladas de droga, mientras que suman 2 mil 318 laboratorios clandestinos y áreas de concentración, para la elaboración de metanfetaminas, las cuales se traducen en millones de dosis que no llegaron a las calles del país, aseguró García Harfuch.

¿Cómo ha impactado la detención de delincuentes y aseguramiento de droga?

El titular de la SSPC señaló que los decomisos y detenciones han tenido un impacto en la disminución de la violencia, pues el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional registra una reducción de 44%, lo que representa 38 asesinatos menos en nuestro país.

¿Cuáles han sido las acciones más relevantes?

Entre las acciones más relevantes de los últimos 30 días está la Operación Bacanora, investigación iniciada por la Guardia Nacional, mediante la cual se ejecutaron 12 órdenes de cateo. La operación fue conjunta, entre el Ejército, la Fiscalía General de la República (FGR) y personal de investigación de la SSPC.

Los cateos se llevaron a cabo en tres estados de México:

Baja California

Sonora

Sinaloa



Como resultado fueron detenidos 12 integrantes de la célula delictiva "Los Rusos", que es afín a la facción de "Los Mayos".

Hay que señalar que en 2025 capturaron a Javier Gabriel Mora Pino, conocido como "La Piruja", uno de los cabecillas de la estructura criminal "Los Rusos", grupo ligado a la Mayiza.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano

