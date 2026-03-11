Desaparece matrimonio de abuelitos en la GAM; encuentran sus cuerpos en una cisterna

Un matrimonio de abuelitos, Lilia y Alejandro, tenían preocupados a los vecinos de la colonia Faja de Oro, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), pues hacía varios días que no habían abierto su local de andamios. Casi un mes después, los cuerpos de los adultos mayores fueron hallados en la cisterna de su negocio.

El hallazgo causó indignación entre los vecinos, que aseguran, se trataba de una pareja muy querida y trabajadora. Te contamos todo lo que se sabe del caso de Lilia y Alejandro, los abuelitos hallados dentro de una cisterna en la CDMX.

Caso Lilia y Alejandro: Reportan desaparición de abuelos el 14 de febrero

De acuerdo con los reportes oficiales, Lilia Aldama Martínez y Alejandro Rojas Hernández, ambos de 62 años, fueron vistos por última vez el pasado 14 de febrero en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. De inmediato, sus familiares los reportaron como desaparecidos.

La pareja tenía un negocio de andamios en la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo que diariamente viajaban desde el Edomex, rumbo al norte de la CDMX, donde eran queridos por los vecinos de la zona. Por esta razón, su desaparición causó preocupación.

Policías hallan cuerpos en cisterna tras reporte de olor fétido

Casi un mes después de la desaparición de los abuelos, los vecinos notaron un olor fétido que provenía, aparentemente, del local de los adultos mayores, ubicado en la calle Norte 70-A, de la colonia Faja de Oro, en la GAM. Por esta razón, llamaron a las autoridades.

Tras el arribo de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, se realizó un macabro hallazgo: los cuerpos de los adultos mayores se encontraban dentro de una cisterna, en avanzado estado de descomposición.

Por el momento, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el deceso de Lilia y Alejandro y poder dar con los responsables.

