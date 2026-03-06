adn bueno
García Harfuch presenta plan Kukulcán para ‘blindar’ el Mundial 2026 en México

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch presentó un plan rumbo al Mundial 2026.

Implementarán Plan de seguridad Kukulcán rumbo al Mundial 2026
Plan de Seguridad Kukulcán rumbo al Mundial 2026|X: @SEMAR_mx

Escrito por: Itandehui Cervantes

Omar García Harfuch indicó que millones de turistas visitarán México para disfrutar del Mundial 2026 y por ello se implementará una estrategia de seguridad para garantizar condiciones de protección antes, durante y después del evento a través del "Plan Kukulcán".

SSPC presenta "Plan Kukulcán" rumbo al Mundial 2026

El operativo se desarrollará en la CDMX, Jalisco y Monterrey donde se disputarán cuatro partidos en cada uno y por ello se realizarán acciones preventivas, operativas y de inteligencia con el principal objetivo de cuidar a las selecciones participantes, turistas y habitantes locales.

Por su parte, Román Villalvazo, jefe del Centro de Coordinación de la Copa Mundial 2026 informó que se crearán tres fuerzas de tarea conjuntas, una por cada sede y habrá siete agrupamientos conjuntos, uno por cada sede alterna.

Desplegarán 99 mil elementos de seguridad

Participarán efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y personal de seguridad privada, además de:

  • 99 mil 388 elementos de seguridad
  • 188 binomios caninos
  • 140 binomios equinos
  • 2 mil 135 vehículos militares
  • 378 unidades civiles para integrar las escoltas de los mandatarios y delegaciones de futbol extranjeras
  • 24 aeronaves
  • Carpas descontaminadoras para eliminar sustancias peligrosas
  • Drones y sistemas antidrones

Todo el plan se realizará en colaboración con acciones conjuntas de inteligencia y seguridad fronteriza junto a Estados Unidos, Canadá y la FIFA.

