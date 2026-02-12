Confirman que falta por encontrar a 5 de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

La empresa canadiense Vizsla Silver confirmó que falta por hallar a 5 de los 10 mineros que fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa, y este hecho es un momento "increíblemente doloroso" para las familias de los trabajadores.

En un breve comunicado, Michael Konnert, presidente y director ejecutivo, lamentó confirmar que 5 colegas siguen desaparecidos, lo que genera incertidumbre para sus familias, empleados y la comunidad en general.

La empresa canadiense Vizsla Silver informó que cinco de los 10 mineros que desaparecieron en Concordia, Sinaloa, continúan en calidad de no localizados

¿Qué medidas toma la empresa tras el secuestro de los mineros?

La compañía mencionó que se está analizando exhaustivamente las circunstancias que rodearon los trágicos sucesos y debido a la gravedad de la situación, solo comentará la información confirmada que esté disponible y no se involucrará en rumores ni especulaciones infundadas.

Identifican a cinco de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa; presuntamente habrían sido extorsionados

¿Continuarán las operaciones en la Concordia?

La compañía informó que las obras en el proyecto Pánuco continúan, pero las operaciones del sitio están suspendidas hasta nuevo aviso. Recalcó que gran pate del avance a corto plazo se basa en ingeniería y se puede hacer a distancia.

¿Qué pasó con los mineros?

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los mineros habrían sido confundidos por "Los Chapitos" con un grupo rival, en este caso "Los Mayos".

Los cuerpos de cinco de ellos ya fueron encontrados en una fosa clandestina y hasta el momento suman cinco detenidos (todos del grupo criminal "Los Chapitos") tras la investigación que se hace.

