Hallan cuerpo en labores de búsqueda de Karol Toledo, estudiante de la UAEM

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que encontró un cuerpo en el municipio de Coatetelco, durante las labores para encontrar a la estudiante de la UAEM), de 18 años, Karol Toledo Gómez.

La joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Morelos fue reportada como desaparecida el 2 de marzo, según la ficha de búsqueda de la Fiscalía, al poco tiempo que fuera encontrada sin vida Kimberly Joselin Ramos Beltrán, alumna de la misma institución.

Buscan a Karol Toledo, estudiante desaparecida de la UAEM

¿Qué se sabe de la búsqueda Karol Toledo?

De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, la Coordinación General de Servicios Periciales efectuó las diligencias correspondientes en torno a la localización de un cuerpo sin signos vitales, durante los trabajos de búsqueda para encontrar a la joven alumna.

Se realizarán los estudios periciales y legales para corroborar la identidad de dicho cuerpo y determinar quién es la víctima.

¿Qué sabe de la desaparición de Karol Toledo?

Karol Toledo fue vista por última vez en Mazatepec, Morelos. Mide 1.48 metros, es de complexión delgada, tiene tez blanca, ojos negros, cabello negro y rizado, un tatuaje en forma de corazón en la mano izquierdo de la cara.

La UAEM expresó su profunda preocupación y aseguró que ya realiza un acompañamiento a su familia en estos momentos de angustia e incertidumbre.