Aseguran más de 100 mil pastillas de fentanilo con valor millonario en Culiacán, Sinaloa

El Gobierno de México dio a conocer que como parte de las acciones y operativos de seguridad en el estado de Sinaloa, se lograron asegurar más de 104 mil pastillas de fentanilo, así como una motocicleta con reporte de robo en las inmediaciones de la autopista Culiacán-Mazatlán.

A través de un comunicado oficial emitido por el Gabinete de Seguridad, se dio a conocer que las acciones se dieron cuando los agentes detectaron a una persona a bordo de una motocicleta, el cual al notar la presencia de los uniformados emprendió la huida de forma sospechosa.

Aseguran fentanilo y moto robada en Culiacán, Sinaloa

De acuerdo con la información oficial de las autoridades de nuestro país, en el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia nacional (GN).

Se informó que derivado de estas acciones, se lograron asegurar 104 mil pastillas de fentanilo en la zona antes mencionada así como una motocicleta con reporte de robo, la cual fue abandonada en el lugar por el sujeto ya referido.

¿A cuánto equivale en pesos el fentanilo asegurado en Sinaloa?

Vale la pena mencionar que se estima que el valor de las pastillas de fentanilo aseguradas en Culiacán, Sinaloa sea superior a los 46.8 millones de pesos, por lo cual estas acciones representan un fuerte golpe al bolsillo del crimen organizado.

Tanto el sujeto que fue visto en posesión de los narcóticos como la motocicleta con reporte de robo, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente en el estado de Sinaloa.

