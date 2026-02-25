Mapa de los estados más violentos en México en los últimos meses

La violencia en México es el tema más preocupante para la mayoría de la población. Aunque las cifras oficiales han mostrado una reducción de delitos de homicidio a nivel nacional, hay varios estados que mantienen una situación extremadamente preocupante y los datos oficiales lo respaldan.

De acuerdo con datos del INEGI, la tasa de homicidios nacional en 2025 fue de 17.5 por cada 100,000 habitantes, la cifra más baja desde 2015. Sin embargo, esta reducción nacional no refleja la situación específica de ciertos estados, donde las tasas se mantienen muy por encima del promedio.

Además, estadísticas preliminares del INEGI muestran que en los primeros nueve meses de 2025 se registraron más de 21,000 asesinatos en distintas entidades, con concentraciones significativas en varios estados del país.

Los estados con más violencia en México

Según las cifras oficiales más recientes, estos son los cinco estados con mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en 2025:



Colima. Este estado costero del Pacífico lidera la lista con la tasa de homicidios más alta del país, en gran parte por disputas entre grupos criminales y el control de rutas estratégicas. Morelos. Situado en el centro de México, este estado enfrenta violencia relacionada con el paso de drogas y extorsiones derivadas de su proximidad con corredores del crimen organizado. Sinaloa. Conocido históricamente por la presencia de grandes cárteles, Sinaloa ha enfrentado conflictos internos que han elevado su índice de homicidios. Baja California. El estado fronterizo reporta niveles elevados de violencia, especialmente en ciudades como Tijuana, donde operan múltiples grupos criminales. Guanajuato. Aunque esta entidad industrial ha implementado estrategias de seguridad, continúa en el top de violencia por disputas entre grupos como el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación.



Otros estados con graves problemas de violencia

Más allá del top 5, otras entidades han presentado cifras altas de homicidios durante 2025 son Chihuahua y Baja California Sur con más de mil homicidios en los primeros nueve meses del año. Así como Guerrero, Morelos y Tabasco, quienes también mostraron niveles significativos de violencia en el mismo periodo.

Además, en estados como el Estado de México, se documentaron más de 1,200 homicidios dolosos en 2025, con Ecatepec al frente de las zonas con más crímenes.

