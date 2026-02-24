Fosa común o resguardo federal: El destino legal de los restos de ‘El Mencho’ si no es reclamado

Autoridades federales confirmaron que, tras la identificación oficial del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el procedimiento legal contempla la entrega de los restos a sus familiares directos, conforme a los protocolos vigentes cuando una persona fallece bajo custodia del Estado.

Durante la conferencia del lunes 23 de febrero, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó el proceso de identificación en menos de 24 horas y que se aplicará el mismo protocolo a otros fallecidos en el operativo.

‘El Mencho’ cayó tras reunirse con una pareja sentimental

¿Qué pasa con el cuerpo de 'El Mencho' si es reclamado por su familia?

De acuerdo con la normatividad mexicana, una vez confirmada la identidad mediante peritajes forenses y dictámenes ministeriales, los familiares directos pueden solicitar la entrega del cuerpo ante la autoridad correspondiente.

En casos federales, el Ministerio Público integra la carpeta de investigación, autoriza la necropsia de ley y, tras cumplir los requisitos administrativos, emite el oficio de entrega del cadáver.

Así aplica la norma en la CDMX

En la capital del país, el trámite de identificación y entrega de personas fallecidas es gestionado por el Instituto de Ciencias Forenses, dependiente del Poder Judicial local. Para reclamar un cuerpo se requiere acreditar parentesco, presentar identificación oficial y, en su caso, aportar documentos como historial clínico, registros dentales o documentos con huellas dactilares.

Una vez cubiertos los requisitos y concluida la necropsia, el cuerpo puede ser entregado a un servicio funerario designado por la familia. Los trámites son gratuitos.

¿Puede terminar en fosa común si nadie reclama los restos?

La legislación prevé también un escenario distinto: cuando ningún familiar se presenta a reclamar el cuerpo dentro del plazo establecido.

En la Ciudad de México, los cadáveres permanecen en resguardo aproximadamente 15 días en el Instituto de Ciencias Forenses. Si no son identificados o reclamados, se inicia un procedimiento administrativo ante la Secretaría de Salud local para su inhumación en fosa común, generalmente en el Panteón Civil de Dolores.

Otra opción: cuerpo puede servir para actividades académicas y científicas

Otra posibilidad contemplada por la norma es que, bajo ciertos lineamientos, los restos puedan ser destinados temporalmente a instituciones académicas con fines de enseñanza médica. En caso de identificación posterior, deben ser devueltos a los familiares.

Hasta ahora, las autoridades federales han indicado que el cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) será entregado conforme a derecho si sus familiares lo solicitan. De no existir reclamación formal, se aplicaría el procedimiento ordinario que rige para cualquier persona fallecida bajo custodia estatal.

