¿Qué pasó en CU? Ciclista se desploma y muere dentro de la UNAM

Esta mañana del lunes 23 de febrero, nos despertamos con la noticia de la muerte de un ciclista tras bajar de su bici en Ciudad Universitaria ( CU ),se especula que el hombre podría haber sufrido un infarto.

Fue la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM quien dio a conocer que fue localizada una persona sin vida en las inmediaciones del campus universitario, ubicado en la Ciudad de México (CDMX). Te contamos los detalles del caso.

🚨 Lamentable hallazgo en Ciudad Universitaria: Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en áreas verdes de la @UNAM_MX, cerca del Instituto de Investigaciones Antropológicas 📉🚔



La Fiscalía CDMX ya investiga el caso pic.twitter.com/hQ1jswpIOt — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 23, 2026

¿Qué pasó en CU este lunes 23 de febrero?

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios informó que, alrededor de las 6:15 horas de este lunes 23 de febrero, el centro de monitoreo de la institución captó a un hombre que iba a bordo de una bicicleta, a la altura del retorno ubicado sobre el Circuito de la Investigación Científica.

En un momento, el hombre se detuvo y bajó de su bicicleta y unos metros después se desvaneció, cayendo al suelo en las inmediaciones de CU. De inmediato, paramédicos universitarios acudieron a atender la emergencia; sin embargo, al llegar al lugar confirmaron que el ciclista, de entre 50 y 60 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

UNAM confirma que se activó protocolo de emergencia

A través del área jurídica, la Máxima Casa de Estudios informó a la Fiscalía de la CDMX para que se realizara el levantamiento del cuerpo y traslado al forense. Se informó que el hombre no portaba identificación y, al parecer, se encontraba en situación vulnerable. Hasta el momento, el hombre continúa en calidad de desconocido.

Se presume que el ciclista pudo haber sufrido un infarto; sin embargo, serán las autoridades quienes realicen las investigaciones correspondientes para determinar las causa de la muerte del individuo.

