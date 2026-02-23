inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

23 reos se escaparon del penal de Puerto Vallarta durante un motín tras asesinato de "El Mencho"

¿Qué pasó en CU? Ciclista se desploma y muere dentro de la UNAM

Este lunes 23 de febrero, se reportó la muerte de una persona dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria; iba conduciendo su bici.

muere ciclista en CU.jpg
Muere ciclista en CU este martes 24 de febrero. |Getty Images
Notas,
Seguridad

Escrito por: Tania Itzel Vargas

Esta mañana del lunes 23 de febrero, nos despertamos con la noticia de la muerte de un ciclista tras bajar de su bici en Ciudad Universitaria ( CU ),se especula que el hombre podría haber sufrido un infarto.

Fue la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM quien dio a conocer que fue localizada una persona sin vida en las inmediaciones del campus universitario, ubicado en la Ciudad de México (CDMX). Te contamos los detalles del caso.

 Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en CU este lunes 23 de febrero?

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios informó que, alrededor de las 6:15 horas de este lunes 23 de febrero, el centro de monitoreo de la institución captó a un hombre que iba a bordo de una bicicleta, a la altura del retorno ubicado sobre el Circuito de la Investigación Científica.

En un momento, el hombre se detuvo y bajó de su bicicleta y unos metros después se desvaneció, cayendo al suelo en las inmediaciones de CU. De inmediato, paramédicos universitarios acudieron a atender la emergencia; sin embargo, al llegar al lugar confirmaron que el ciclista, de entre 50 y 60 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

UNAM confirma que se activó protocolo de emergencia

A través del área jurídica, la Máxima Casa de Estudios informó a la Fiscalía de la CDMX para que se realizara el levantamiento del cuerpo y traslado al forense. Se informó que el hombre no portaba identificación y, al parecer, se encontraba en situación vulnerable. Hasta el momento, el hombre continúa en calidad de desconocido.

Se presume que el ciclista pudo haber sufrido un infarto; sin embargo, serán las autoridades quienes realicen las investigaciones correspondientes para determinar las causa de la muerte del individuo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
UNAM CDMX

LO MÁS VISTO