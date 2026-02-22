UNAM suspende clases presenciales por violencia ligada a El Mencho; revisa si tu facultad está en la lista

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció una suspensión de clases para algunas facultades y escuelas, este lunes 23 de febrero. Esa medida se tomó debido a la jornada de violencia que generó la captura y muerte de Nemesio Rubén Oceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A continuación , en adn Noticias, te compartimos la lista completa de las facultades de la UNAM que se van a clases virtuales este lunes 23 de febrero.

Lista de facultades de la UNAM que suspenden clases este lunes 23 de febrero

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios informó que ha tomado la decisión de realizar sus actividades en línea y a distancia, este lunes 23 de febrero, con el objetivo de garantizar la seguridad de su comunidad. Algunas de las facultades y escuelas que suspenden clases presenciales son las siguientes:

Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia , Michoacán

, Michoacán Escuela Nacional de Estudios Superiores en León , Guanajuato

, Guanajuato Escuela Nacional de Estudios Superiores en Juriquilla , Querétaro

, Querétaro Facultad de Estudios Superiores Iztacala , en el Edomex.

, en el Edomex. CCH anuncia medidas tras la ola de violencia en México

Por su parte, la FES Aragón informó que habrá clases presenciales; sin embargo, no se tomarán inasistencias ni retardos.

Aunque el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM no suspenderá clases en sus planteles, sí anunció que el profesorado será flexible en la toma de asistencia de este lunes 23 de febrero, como una medida de prevención por posibles problemas de los alumnos en el transporte público.

Otras universidades que suspenden clases por violencia ligada al CJNG

Asimismo, existen otras universidades en el país que también suspenden clases este lunes 23 de febrero y recurrirán a la modalidad en distancia para salvaguardar a la comunidad universitaria. Entre ellas se encuentran:

La Universidad Autónoma del Estado de México

La Universidad de Guanajuato

La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla

La Universidad Veracruzana

La Universidad La Salle Bajío

