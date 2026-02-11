Cártel ataca a elementos de Semar en Culiacán, Sinaloa; hay un muerto y varios detenidos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ), Omar García Harfuch, dio a conocer que varios elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron atacados por presuntos miembros del crimen organizado en la zona de El Limoncito dentro del municipio de Culiacán, Sinaloa.

A través de un comunicado oficial emitido por la misma SSPC, se señaló que derivado de la agresión los efectivos de seguridad repelieron el ataque logrando la captura de varios presuntos miembros del cártel, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

¿Cómo fue la agresión a los elementos de la Semar en Culiacán?

De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades de nuestro país, la agresión en contra de los elementos de la Semar ocurrió cuando éstos se encontraban realizando acciones de patrullaje y vigilancia en la comunidad de El Limoncito en Culiacán.

Fue en ese momento que varios sujetos dispararon en contra de los elementos de seguridad, por lo cual los uniformados en estricto apego a los protocolos del uso de la fuerza, repelieron el ataque y lograron controlar la emergencia en la zona.

Mientras personal de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx realizaba patrullajes de vigilancia en Sinaloa para prevenir delitos en la zona, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

Detienen a 9 sujetos tras repeler agresión en El Limoncito

Tras el operativo de seguridad que se llevó a cabo en la zona, se informó que uno de los presuntos agresores perdió la vida derivado del enfrentamiento, mientras que otros nueve sujetos fueron detenidos .

Se informó que los agresores fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, el cual se encargará de determinar la situación legal de cada uno de los involucrados.

Aseguran armas largas y equipo táctico tras operativo

Más allá de lo antes mencionado, se dio a conocer que se lograron asegurar armas de alto calibre, cartuchos útiles, un lanzagranadas, ocho granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico.

