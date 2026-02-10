Homicidios dolosos bajan 42% y se han detenido a 43 mil delincuentes: SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch presentó un informe sobre las detenciones y decomisos que se han realizado en México en lo que va del sexenio y sobre la disminución del delito de extorsión .

Reportan más de 43 mil detenidos por diversos delitos

De acuerdo con la información, de octubre de 2024 a enero de 2026 se han detenido a 43 mil 338 personas en diversos estados del país.

En Chiapas se detuvo a 4 personas entre ellas, Hugo Alexis "N", jefe de célula del Cártel de Chiapas y Guatemala en Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa, Berriozábal y Villaflores.

En el estado de Coahuila detuvieron a 6 integrantes del Cártel del Noreste, entre ellos, Ever José alias "El Águila", objetivo prioritario y generador de violencia con presencia en Moris, Chihuahua.

Mientras que en el Estado de México se tiene el reporte de 11 detenciones. Además, se decomisaron 327 toneladas de drogas y 22 mil 800 armas de fuego. Se han desmantelado más de 2 mil laboratorios.

Extorsión y homicidios a la baja

Del 6 de julio de 2025 al 1 de febrero de 2026se han atendido 142 mil 505 llamadas por el delito de extorsión, de las cuales el 89% fueron no consumadas y 11% si se consumaron y se pagó.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que el homicidio doloso ha registrado una disminución de 42% de septiembre de 2024 a enero de 2026.

Enero de 2026 cerró con 50.9 casos en promedio diario y es el nivel más bajo en los últimos 17 meses. En el caso de los homicidios dolosos, se registraron 36 menos por día y este primer mes fue el más bajo en homicidios desde 2016.

Estados donde se registraron más homicidios dolosos según Inegi

