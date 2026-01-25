Rescatan a 4 jóvenes secuestrados por un grupo criminal en Mazatlán; buscaban trabajo

Cuatro jóvenes fueron rescatados de una casa en la que se encontraban secuestrados en Mazatlán, Sinaloa, al parecer, todos habían sido atraídos por la delincuencia organizada a través de una oferta laboral falsa . Te contamos los detalles del caso.

Victima de trata

Marina informa que rescataron a cuatro jóvenes secuestrado en Mazatlán, Sinaloa

A través de un comunicado, el Grupo Interinstitucional de Sinaloa confirmó el rescate de cuatro jóvenes que estaban privados de su libertad dentro de una casa en Mazatlán.

Elementos del Ejército mexicano, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizaban un operativo conjunto en el poblado de San Marcos, cuando fueron alertados vía C4i, por una denuncia anónima, en la que se les informaba de la presencia de personas secuestradas en una casa.

Los uniformados acudieron al domicilio en el que hallaron a cuatro hombres secuestrados, quienes manifestaron haber sido engañados con una oferta laboral y después fueron retenidos por un grupo criminal .

🚨#AlertaADN#OGH | Cuatro personas privadas de la libertad fueron rescatadas en Mazatlán, Sinaloa; las víctimas fueron engañadas con una oferta laboral y posteriormente fueron retenidos por un grupo criminal https://t.co/JBwkT5NP14 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 25, 2026

Grupos criminales usan ofertas laborales falsas para atraer jóvenes

Tras el hallazgo del Rancho Izaguirre , el cual presuntamente funcionaba como campo de adiestramiento de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), salieron a la luz testimonios de jóvenes que aseguraban haber sido atraídos por grupos criminales por medio de una falsa oferta laboral.

Las ofertas laborales colocadas en redes sociales por grupos criminales suelen ser muy atractivas para los jóvenes pues prometen salarios muy por encima del promedio, alojamiento y un "buen ambiente" para puestos como guardias de seguridad, choferes, o cuidadores de ranchos.

No obstante, una vez que las víctimas aceptan la oferta, se les solicita documentación personal para verificar que no son agentes encubiertos y se les traslada a lugares remotos, donde son forzadas a unirse a las filas del crimen organizado.

En la actualidad, hay presencia de miembros de cárteles de drogas en las redes sociales más populares como Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, principalmente.

