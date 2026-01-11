Abandonan seis bolsas con restos humanos en zona turística de Acapulco; investigan triple homicidio

La zona de Acapulco Diamante volvió a ser escenario de un hecho violento la noche del sábado 10 de enero, luego de que fueran localizadas seis bolsas de plástico negro con restos humanos en inmediaciones del complejo comercial La Isla, uno de los puntos más concurridos del área turística de la capital de Guerrero .

De acuerdo con los primeros reportes, varias llamadas al número de emergencias alertaron a las autoridades sobre la presencia de bolsas sospechosas abandonadas sobre la avenida Costera Las Palmas.

Los avisos comenzaron a recibirse alrededor de las 20:40 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal.

Confirman restos mutilados

Al arribar al sitio, los agentes confirmaron que se trataba de restos humanos distribuidos en al menos seis bolsas. De manera preliminar, las autoridades señalaron que corresponderían a por lo menos tres hombres, cuyos cuerpos presentaban signos de mutilación.

La zona fue acordonada de inmediato para preservar indicios y evitar el paso de peatones y automovilistas, mientras peritos realizaban las primeras diligencias.

Testigos señalaron que el hallazgo ocurrió en la parte posterior del centro comercial ubicado sobre el Boulevard de las Naciones, en el fraccionamiento Playa Dinamita, una vialidad de alta afluencia.

No han identificado a las víctimas

Tras la confirmación del hallazgo, la Policía Municipal dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero , que abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado. Personal de servicios periciales realizó el levantamiento de los restos, que incluían extremidades y cabezas, según reportes policiales.

Los restos humanos fueron trasladados a la morgue del poblado de El Quemado, donde se les practicará la necropsia de ley. Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas, ya que no se ha logrado su identificación oficial.

La Fiscalía de Guerrero informó que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar el móvil del crimen y dar con los responsables. Se espera que en las próximas horas se emita información oficial conforme avancen las indagatorias.

