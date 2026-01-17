Tras estrategia nacional de seguridad, disminuye 54% de los homicidios dolosos en el Edomex

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , anunció la reducción del 54% en los casos de homicidios dolosos en el Estado de México (Edomex) en el último año, además de que destacó los operativo Enjambre y Liberación en contra de funcionarios y la extorsión.

García Harfuch destacó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre del 2025, se han logrado detener a un total de 2 mil 426 sujetos relacionados con delitos de alto impacto en la entidad, además de que se han asegurado diversos cargamentos ilícitos.

Reducen números de homicidios dolosos en el Edomex

De acuerdo con el informe emitido en la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, Omar García Harfuch destacó que más allá de la reducción en los homicidios dolosos en el Edomex en este último año, también se ha logrado asegurar más de 500 armas de fuego y se desmanteló un laboratorio para la producción de metanfetamina.

Se informó que en el mismo periodo de tiempo, en el Edomex se pasó de tener un registro de 6.63 homicidios dolosos al día hasta septiembre de 2024, a solo tener conteos de 3.03 casos diarios hasta finales de diciembre del 2025.

Destacan Operativo Enjambre en el Edomex

Por otro lado, se destacó el llamado Operativo Enjambre que se ha llevado a cabo en la entidad mexiquense, pues gracias a estas acciones se logró la detención de 60 personas, entre ellas presidentes municipales y directores de seguridad, relacionados con hechos delictivos.

Hasta el momento, se ha logrado la obtención de 18 sentencias condenatorias relacionadas con el Operativo Enjambre que ha derivado en la detención de varios servidores públicos mexiquenses .

¿Cómo fue la Operación Liberación en el Edomex?

En ese mismo sentido se informó que la Operación Liberación se ha enfocado en la desarticulación de esquemas de extorsión en el Edomex. Se señaló que como resultado de las estrategias de seguridad se han realizado cateos en 63 inmuebles de 14 municipios utilizados para la comercialización de materiales de construcción.

