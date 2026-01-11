¡Tragedia en Coyoacán! Padre e hijo sufren fatal accidente en juegos mecánicos de feria de Los Reyes

Un terrible accidente en una feria en Coyoacán convirtió una noche de alegría y convivencia en una verdadera tragedia para una familia mexicana, cuando una falla en un juego mecánico provocó un terrible accidente que le quitó la vida a un hombre y dejó gravemente herido a su hijo menor de edad. Te contamos los detalles de este lamentable caso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en la feria de Los Reyes, Coyoacán, el 10 de enero?

Como cada año, ciertos de familias mexicanas suelen acudir a las distintas ferias que se colocan en varios puntos de la CDMX con motivo de las fiestas decembrinas. Lamentablemente, una familia que acudió a una feria instalada sobre el Eje 10 Sur Pedro Enríquez Ureña, entre Plaza de los Reyes y Santa Tleca, en el pueblo de Los Reyes, en la alcaldía Coyoacán , vivió una verdadera tragedia.

🚨🇲🇽 TRAGEDIA en feria de Coyoacán

La noche del 10 de enero, en la feria del Pueblo de Los Reyes, el juego “Canastas Locas” sufrió una falla mecánica.

➡️ Una plataforma se desplomó

➡️ Un padre (45) y su hijo (11) salieron eyectados desde varios metros

🕊️ El padre murió en el… pic.twitter.com/4lV4iRcXuL — Azteca (@MORRIS80766176) January 11, 2026

Un padre de familia, Javier Torres, subió junto con su hijo Isaac, de 11 años, a un juego mecánico llamado las ‘Canastas Locas’, todo transcurría normalmente, hasta que una de las plataformas del juego se cayó, ante los ojos aterrados de los asistentes a la feria. El padre de familia y su hijo fueron lanzados del juego mecánico e impactaron en el suelo.

Padre de familia muere tras caer de las Canastas Locas en una feria en Coyoacán

Tras lo ocurrido, elementos de cuerpos de emergencia de la CDMX acudieron al sitio de inmediato y tras brindar los primeros auxilios, trasladaron a padre e hijo al hospital de Xoco, en la alcaldía Benito Juárez. Lamentablemente, el padre de familia falleció en el camino.

De acuerdo con los reportes policiales, el hombre de 40 años falleció a causa de un fuerte daño cerebral provocado por el impacto. Mientras que, el estado de salud del menor se reporta como grave.

Por el momento, las autoridades detuvieron al dueño de la feria y ya investigan posible negligencia y falta de mantenimiento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.