Muere en accidente automovilístico, Alfredo González, alcalde de Tepeapulco

Alfredo González Quiroz , presidente municipal de Tepeapulco, Hidalgo, falleció este viernes 26 de diciembre en un accidente automovilístico cuando circulaba por una carretera de la región, así lo confirmó el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca.

Según los primeros reportes, el accidente ocurrió en la vía que conecta a Tepeapulco con Cuautepec , a la altura del sector conocido como Los Coyotes. El presidente municipal iba a bordo de su camioneta cuando perdió el control.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia para brindar auxilio; desafortunadamente el funcionario murió. El área fue acordonada para permitir al personal el levantamiento del cuerpo. El chofer y su escolta resultaron lesionados y se encuentran recibiendo atención médica en un hospital de la región.

Cabe mencionar que le presidente municipal iba de regreso tras visitar una comunidad en la que entregó juguetes a niños del poblado.

Gobernador de Hidalgo lamenta muerte de presidente municipal

Mediante redes sociales, Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo compartió un mensaje lamentando la muerte del presidente municipal Alfredo González y expresó su solidaridad y respaldo a la comunidad.

Es importante recordar que hace unas semanas el alcalde denunció que había sido víctima de una persecución en la carretera Apan-Alcantarillas cuando sujetos a bordo de un vehículo intentaron cerrarle el paso de manera violenta mientras se dirigía a Coralillo.

Expreso mi más sentido pésame a la familia y seres queridos del Presidente Municipal, Alfredo González Quiroz, ante su inesperada partida. A Tepeapulco, nuestra solidaridad y total respaldo.



