Harfuch confirma la detención de Alejandro “N”, alías ‘K’ o ‘Z’, vinculado al homicidio de Carlos Manzo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Alejandro Baruc "N", alías 'K' o 'Z', implicado en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

De acuerdo a lo que se dio a conocer, en un operativo que se llevó a cabo el 24 de diciembre, la SSCP, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) la del Estado de Michoacán, se realizó la detención de este sujeto, el cual también es señalado homicidios, extorsión y venta de drogas.

🚨#AlertaADN#OGH | Omar García Harfuch (@OHarfuch) informa la detención de Alejandro "N", alias "K" o "Z", vinculado con el homicidio de Carlos Manzo pic.twitter.com/d1WfuODoit — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 8, 2026

Durante la conferencia mañanera de este jueves 8 de enero, el secretario explicó que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, se ha logrado la detención de varios implicados en el caso que es de alta relevancia para el país.

Información en desarrollo...