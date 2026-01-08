inklusion.png Sitio accesible
Harfuch confirma la detención de Alejandro "N", alías 'K' o 'Z', vinculado al homicidio de Carlos Manzo

Durante la conferencia mañanera, el titular de la Secretaría de Seguridad notificó que el arresto se llevó a cabo el 24 de diciembre; se le señala como líder de una célula criminal.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) habló para ADN 40 sobre los resultados en materia de seguridad en la capital del país.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, habló del homicidio de Carlos Manzo
Escrito por:  Ximena Ochoa

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Alejandro Baruc "N", alías 'K' o 'Z', implicado en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

De acuerdo a lo que se dio a conocer, en un operativo que se llevó a cabo el 24 de diciembre, la SSCP, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) la del Estado de Michoacán, se realizó la detención de este sujeto, el cual también es señalado homicidios, extorsión y venta de drogas.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 8 de enero, el secretario explicó que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, se ha logrado la detención de varios implicados en el caso que es de alta relevancia para el país.

Información en desarrollo...

