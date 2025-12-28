Asalto en Jardines del Pedregal provoca fuerte movilización policiaca que terminó en Plaza Antara

Un asalto en calles de la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México (CDMX), terminó imediaciones de la Plaza Antara, ubicada en la colonia Polanco , alcaldía Miguel Hidalgo, donde se desató una fuerte movilización policiaca.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos un policía resultó lesionado, luego de que se desatara una balacera y una persecución policiaca que terminó en las inmediaciones de la plaza comercial.

¿Qué pasó en Plaza Antara hoy 28 de diciembre?

Durante la tarde del domingo 28 de diciembre se registró una intensa movilización policiaca en la avenida Ejército Nacional esquina con Moliere en las inmediaciones de la Plaza Antara, de Polanco.

Se reporta importante movilización policiaca fuera de Plaza Antara, en Polanco, por un presunto asalto que dejó al menos un policía lesionado



Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX se encuentran en búsqueda de al menos dos delincuentes. Uno de ellos atacó con arma de fuego a un policía, mientras intentaba escapar, tras realizar un asalto en la calle Lluvia, de la colonia Jardines del Pedregal, de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

La persecución llegó hasta las inmediaciones de la Plaza Antara, en Polanco, donde los delincuentes abandonaron un vehículo y huyeron a pie hacia la plaza comercial.

Trasladan al hospital al oficial de la SSC CDMX lesionado

La persecución llegó hasta las inmediaciones de la Plaza Antara, en Polanco, donde los uniformados lograron detener a uno de los delincuentes en el cruce de Moliere y Ejército Nacional. La policá capitalina continuó co la búsqueda del segundo involucrado.

El saldo fue un policía de la SSC de la CDMX lesionado en una pierna con arma de fuego. De inmediato, los servicios de emergencia trasladaron al oficial a un hospital de la zona para recibir pronta atención médica.

