Detienen a José “N”, investigado por desaparición de policía de la CDMX

Agentes de la Policía de Investigación detuvieron a José “N” cuatro días después de que fue reportada la desaparición de la mujer policía de la SSC.

Seguridad

Escrito por:  Itandehui Cervantes

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX informó que se detuvo a un hombre quien habría participado en el delito de desaparición agravada contra una policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el pasado 23 de diciembre de 2025.

Detienen a hombre por desaparición de policía de la SSC

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía de Investigación de los Delitos de Desaparición (FIPEDE), la víctima fue vista por última vez el pasado 15 de diciembre cuando salió de su centro de trabajo en la alcaldía Álvaro Obregón.

Tras realizar un análisis de cámaras de videovigilancia se descubrió que la víctima ingreso a su domicilio en la colonia Santa Rosa Xochiac donde vivía con José “N” su empareja sentimental, pero no se registró la salida del domicilio,

Ante ello, el agente del Ministerio Púbico solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra el hombre y una orden de cateo en el domicilio antes mencionado.

Hallan cuerpo de una persona en cateo

Personal ministerial y de la Policía de Investigación ( PDI ) aprehendieron al probable responsable el 27 de diciembre y en el inmueble fue localizado el cuerpo de una persona sin vida. Peritos realizarán los estudios correspondientes para identificar a la persona y esclarecer los hechos.

También se encontraron dos teléfonos celulares y una mochila. El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte donde se determinará su situación jurídica.

