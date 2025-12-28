Vinculan a proceso a custodios que trasladaban 37 mdp en efectivo

Un Juez de Control vinculó a proceso a Iván 'N' y José Eusebio 'N', custodios de la empresa Águila Bicéfala Transportes, detenidos el pasado 19 de diciembre mientras circulaban por la avenida Lomas Verdes, en Naucalpan, Estado de México.

El juzgador consideró que la empresa no pudo acreditar la legal procedencia de los 37 millones de pesos que trasladaban, pese a que la defensa presentó cartas antilavado. Asimismo indicó que existían señales de que los custodios habrían mostrado resistencia a que el vehículo fuera inspeccionado.

La audiencia se prolongó por más de siete horas en el Centro de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

De esta forma Iván 'N', de 37 años y diagnosticado con leucemia, y José Eusebio 'N', de 53 años y exmilitar retirado, permanecerán en el penal de Barrientos. Ambos enfrentan cargos por resistencia a la autoridad y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juez estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Por su parte, los abogados de los custodios adelantaron que impugnarán la resolución, al considerar que podría sentar un precedente para todas las empresas dedicadas al traslado de valores.

"El auto de vinculación se dictó sin indicios razonables por parte del Ministerio Público, aun cuando se exhibió un acervo probatorio que demuestra la inocencia de mis defendidos", señaló el litigante José Luis Sánchez.

¿Cómo fue la detención de los custodios en Lomas Verdes?

Según el señalamiento inicial de policías estatales, la detención se originó bajo el argumento de que el vehículo excedía el límite de velocidad permitido.

La defensa sostuvo durante la audiencia que los registros de la unidad indicaban que circulaba a una velocidad aproximada de 40 kilómetros por hora.

Al marcarles el alto los policías, los custodios no descendieron del vehículo, en apego, según la defensa, a los protocolos internos de seguridad que tiene la compañía. Por dicha circunstancia, la camioneta fue remolcada por una grúa y trasladada ante el Ministerio Público, con los custodios en su interior.

