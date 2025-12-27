Detienen a 2 personas por robo a transporte, aseguran bicis eléctricas y productos de importación

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX y del Estado de México detuvieron a dos posibles responsables del robo a transporte de carga ocurrido en el municipio de Maravatío de Ocampo en Michoacán.

Detienen a dos personas por robo a transporte de carga

Los dos posibles responsables fueron detenidos en el municipio de Naucalpan en el Edomex. Tras realizar un intercambio de información y un análisis de las cámaras de Centro de Comando y Control (C2) Poniente y del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México se localizó a los dos tractocamiones robados y se supo que la mercancía se encontraba almacenada en un inmueble en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Luego de obtener las órdenes de cateo, se implementó un despliegue operativo en el que colaboraron agentes de la Fiscalía General de Justicia ( FGJ ) de la Ciudad de México, y con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Defensa Nacional, y de la Guardia Nacional (GN).

Aseguran bicicletas eléctricas y productos de importación

En el domicilio ubicado en la calzada México-Tacuba y la avenida Mariano Escobedo en la colonia Popotla se aseguraron más de 200 bicicletas eléctricas, 2 mil 600 piezas de soporte para pared, 5 mil piezas de control remoto, 960 piezas de cable HDMI y más de 5 mil mochilas para computadora tipo LapTop.

De acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Fiscalía General de la República ( FGR ), el robo al autotransporte de carga en México incrementó al pasar de 14 mil 300 en 2022 a 16 mil en 2025. Además, el 68% de los casos se cometieron con violencia.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) señala que de octubre de 2024 a septiembre de 2025 se reportó el robo de 9 mil 242 vehículos pesados, 71 fueron autobuses, mil 315 camiones, 3 mil 575 semirremolques y 4 mil 103 tractocamiones.

Operativo de seguridad en Michoacán deja muertos y heridos

