Localizan sin vida a los tres estudiantes desaparecidos en Acapulco, Guerrero

Autoridades de Guerrero informaron que los tres cuerpos localizados en las inmediaciones del Parque Nacional el Veladero, en Acapulco, corresponden a los jóvenes estudiantes universitarios que habían sido reportados como desaparecidos.

Según el reporte, realizado al mediodía del viernes, los cadáveres estaban bolsas negras de plástico, en estado de descomposición y tenían huellas de tortura.

Peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, y posteriormente los cuerpos fueron trasladados por personal del Servicio Médico Forense.

De acuerdo con medios locales, el hallazgo se dio luego de que un vecino acudió a cortar la maleza a un terreno, al ver las bolsas, llamó al 911.

¿Qué pasó con los estudiantes desaparecidos?

Se trata de los alumnos del Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Acapulco: Irving Antonio Vieyra, de 23 años, Raymundo Ramos Soto, de 21 años y Víctor Jahueyzel Mendoza García de 23 años.

Localizan en Acapulco tres cuerpos en el cerro de la colonia Venustiano Carranza.

Se especula que podrían ser estudiantes del Tecnológico desaparecidos; se realizan diligencias para confirmar la identidad.pic.twitter.com/6mX4A0KE6I — Monica Garza (@monicagarzag) December 26, 2025

El reporte de su desaparición se realizó el pasado 20 de diciembre, cuando fueron vistos por última vez en la playa Mimosa en un automóvil el cual fue encontrado abandonado.

Los familiares realizaron distintas manifestaciones y bloquearon el pasado miércoles 24 de diciembre, por más de cinco horas, la avenida Costera Miguel Alemán para exigir su aparición.

¿Quiénes eran los estudiantes desaparecidos en Guerrero?

Dos de los estudiantes cursaban la carrera de Ingeniería Electromecánica (Irving y Raymundo) y uno más en Administración (Víctor).

