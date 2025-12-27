Encuentran con vida a 5 de 6 adolescentes desaparecidos en Tabasco, habían sido deportados

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que fueron localizados con vida 5 de los 6 adolescentes que desaparecieron en la ciudad de Villahermosa, tras ser deportados de Estados Unidos.

En un comunicado, la Fiscalía de la entidad señaló que las cédulas de Alerta Amber fueron activadas el 24 de diciembre y de acuerdo con la carpeta de investigación la denuncia por su desaparición fue interpuesta por el Instituto Nacional de Migración (INM) de Tabasco.

¿Qué se sabe del caso de los adolescentes desaparecidos?

De acuerdo con la investigación, los adolescentes habían sido deportados de Estados Unidos y son originarios de los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila. Eran trasladados al albergue Cecilia González de Rovirosa, pero cuando bajaron de la unidad que los transportaba salieron corriendo.

¿Qué adolescentes fueron encontrados?

Jorge Emiliano

Miguel

Dilan Caín

Tadeo Gael

Justin Joan

El adolescente que falta por ubicar tiene las iniciales R.V.A, por lo que las autoridades aseguraron que le dará seguimiento a la investigación para dar con su paradero lo más pronto posible.

La Alerta Amber de Tabasco es una red estatal y nacional que enlaza las autoridades, organizaciones, ciudadanos y medios de comunicación para localizar a niños y niñas desaparecidos. Para la activación se deben realizar varios trámites:

Presentar acta de nacimiento del menor desaparecido

Presenta fotografía reciente del niño o adolescente desaparecido

Conocer datos sobre la desaparición y sobre el menor de edad

La solicitud la debe hacer el padre, madre o tutor

