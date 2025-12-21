inklusion.png Sitio accesible
Un tráiler volcó en la autopista Toluca-Naucalpan hoy 21 de diciembre; reportan carga vehicular

Autoridades del Estado de México laboran en la zona; sin embargo, los trabajos de retiro del vehículo ocasionan tráfico en la zona. Se recomienda a los automovilistas tomar precaciones.

accidente autopista Toluca-Naucalpan.jpg
Hay carga vehicular por accidente en la autopista Toluca -Naucalpan.|X: @GN_Carreteras
Seguridad

Escrito por:  Tania Itzel Vargas

Un tráiler cargado con electrodomésticos se volcó esta tarde del domingo 21 de diciembre en la autopista Toluca-Naucalpan, el accidente vial ocurrió a la altura de San Pedro Totoltepec. Hasta el momento, se registra carga vehicular debido a que los servicios de emergencia laboran en la zona.

¿Qué pasó en la autopista Toluca-Naucalpan hoy 21 de diciembre?

Esta tarde del 21 de diciembre, se reportó un aparatoso accidente vehicular en la zona del entronque de la autopista Toluca–Naucalpan y Camino Viejo al Cerrillo.

De inmediato, policías estatales acudieron al llamado de emergencia y acordonaron la zona. Según los primeros reportes, se trata de un tráiler de la empresa Paquetería Castores, que transportaba electrodomésticos y quedó tendido en el pavimento.

Servicios de emergencia ya laboran en la zona

Tras ocurrido este accidente vial, las autoridades del Estado de México acudieron de inmediato, para acordonar la zona y comenzar con las labores de retiro del vehículo que volcó en la autopista Toluca-Naucalpan.

