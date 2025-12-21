Un tráiler volcó en la autopista Toluca-Naucalpan hoy 21 de diciembre; reportan carga vehicular

Un tráiler cargado con electrodomésticos se volcó esta tarde del domingo 21 de diciembre en la autopista Toluca-Naucalpan, el accidente vial ocurrió a la altura de San Pedro Totoltepec. Hasta el momento, se registra carga vehicular debido a que los servicios de emergencia laboran en la zona.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en la autopista Toluca-Naucalpan hoy 21 de diciembre?

Esta tarde del 21 de diciembre, se reportó un aparatoso accidente vehicular en la zona del entronque de la autopista Toluca–Naucalpan y Camino Viejo al Cerrillo.

De inmediato, policías estatales acudieron al llamado de emergencia y acordonaron la zona. Según los primeros reportes, se trata de un tráiler de la empresa Paquetería Castores, que transportaba electrodomésticos y quedó tendido en el pavimento.

🚨#AlertaADN



La volcadura de un tráiler afecta la circulación en la autopista Toluca -Naucalpan, a la altura de San Pedro Totoltepechttps://t.co/TXpyDSunM9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 21, 2025

Servicios de emergencia ya laboran en la zona

Tras ocurrido este accidente vial, las autoridades del Estado de México acudieron de inmediato, para acordonar la zona y comenzar con las labores de retiro del vehículo que volcó en la autopista Toluca-Naucalpan.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

