Detienen al “Limones”, extorsionador de comerciantes y operador de “Los Cabrera”

Durante un operativo integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), SEMAR, Defensa y Fiscalía General de la República (FGR) lograron la detención de el " Limones ", presunto integrante de la organización criminal conocida como "Los Cabrera".

Detienen a extorsionador en Durango

Fue mediante su cuenta de X que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch informó sobre un nuevo golpe al grupo criminal Los Cabrera con la detención de Edgar "N".

De acuerdo con la información, el "Limones" era investigado por extorsionar a comerciantes, ganaderos y por operar las finanzas del grupo delictivo. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude. Durante la detención se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico. Fue puesto a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal.

Extorsión en Durango

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que entre enero y julio de 2025 se registraron 6 mil 880 víctimas de extorsión . Las víctimas de este delito aumentaron 8%.

Además, en 19 estados aumentaron las víctimas de extorsión, Chiapas, CDMX y Puebla son donde más se registró un alza. Mientras que las entidades donde se registraron disminuciones en extorsión fueron Campeche con 58%, Durango con 45% y Oaxaca con 38%.

Según las autoridades federales recibieron 18 mil llamadas a través del 089 como parte de la estrategia contra la extorsión, 10 mil 538 fueron extorsiones no consumadas. Se atendieron 6 mil 276 llamadas de ciudadanos para reportar un número de teléfono desde el cual los intentaron extorsionar.

