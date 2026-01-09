Retrasos, aglomeraciones y cierres en el Metro y Metrobús de CDMX hoy

El Metro y el Metrobús son los medios de transporte más utilizados en la CDMX y si te vas a trasladar en alguno de ellos, te decimos qué líneas registran afectaciones hoy viernes 9 de enero.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Líneas del Metro con retrasos y aglomeraciones

A través de redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) informó que las líneas con retrasos y aglomeraciones son la 1, 2, 3, 7, 8, 9, A y B por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/6T70M84gKB — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 9, 2026

Usuarios señalan que la línea 9 con dirección Tacubaya tiene retrasos y los trenes tardan mucho en avanzar. En la terminal Pantitlán la espera para abordar el tren es de alrededor de 10 minutos.

En la línea 8 reportan que hay dos trenes detenidos en la estación Constitución de 1917 y ninguna avanza. Además, el convoy lleva detenido más de 10 minutos en la estación Iztacalco con dirección a Garibaldi.

También se reportan retrasos de 15 minutos en la estación Moctezuma de la línea 1 con dirección a Observatorio.

En la línea B no hay trenes, en la estación Río de los Remedios los convoys están tardando hasta 10 minutos en arribar.

Es importante recordar a los usuarios que en la línea 7 no hay servicio en la estación Auditorio , el resto de las estaciones permanecen abiertas y brindando servicio con normalidad.

¿Cómo va el avance en el Metrobús?

De acuerdo con el Metrobús , este viernes todas las líneas operan con normalidad; sin embargo, los usuarios señalan que en la línea 2 hay aglomeraciones en Tepalcates debido a que están tardando en salir las unidades con dirección a Tacubaya y Colonia del Valle.

Niegan acceso a mujer con perro guía en el Metro CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.