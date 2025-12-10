FGR y Defensa destruyen sembradío de marihuana en Tequila, Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que en una acción coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el municipio de Tequila, Jalisco, y bajo una orden de cateo otorgada por el juez de Control de Distrito especializado, se logró destruir un sembradío de plantas de marihuana en la zona de El Salvador.

A través de un comunicado emitido en el portal web de la misma FGR, se señaló que el operativo se realizó por parte de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la cual cumplimentó la orden de cateo del juez de control.

¿Cómo fue el operativo para destruir el sembradío de marihuana en Tequila, Jalisco?

De acuerdo con la información emitida por las mismas autoridades de nuestro país, el operativo se dio tras realizar recorridos de vigilancia en las inmediaciones del poblado de El Salvador. Fue en esta zona que elementos de la Defensa localizaron un predio en el que se observaron plantas de marihuana desde el exterior del mismo.

Tras ello, se hicieron las diligencias correspondientes con el Ministerio Público Federal (MPF), el cual solicitó la diligencia de cateo en el predio antes referido. Las acciones fueron ejecutadas por la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal.

Destruyen sembradío de marihuana en Tequila

En el lugar de los hechos se localizaron un total de 633 plantas de marihuana , de las cuales se tomaron las muestras correspondientes para después, proceder a su destrucción por medio de incineración en el mismo predio.

El predio asegurado fue puesto a disposición del MPF, quien continuará con la carpeta de investigación correspondiente, por delitos contra la salud y los que resulten se lee en el comunicado de la FGR.

En 2024 se cometieron más de 33 millones de delitos en México

Números para hacer denuncias anónimas por delitos federales

Más allá de dar a conocer la destrucción del sembradío, la misma FGR solicitó a la ciudadanía emitir las denuncias correspondientes de manera anónima por delitos federales a los números 33 39 42 33 45, 33 39 42 33 65, 800 00 85 400 o a los correos electrónicos de ventanilla.jalisco@fgr.org.mx y politicacriminaljal@fgr.org.mx

