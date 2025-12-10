Encuentran sin vida a Agustín Solorio Martínez, coordinador del PT en Apatzingán

Agustín Solorio Martínez, coordinador político del Partido del Trabajo (PT) en Apatzingán, Michoacán, fue hallado sin vida tras haber sido reportado como desaparecido desde el viernes 5 de diciembre.

De acuerdo con los primeros reportes, fue encontrado dentro de su camioneta alrededor de las 5:00 de la mañana de este miércoles, en el municipio de Romita, Guanajuato y no presentaba signos de violencia.

El Partido del Trabajo en Michoacán emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que lamentó profundamente el fallecimiento de su compañero y exigió a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los hechos.

"Acompañamos en su dolor a su familia, amistades y a toda la militancia que hoy pierde a un gran luchador social. Exigimos que se garantice justicia plena en favor de quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida. Descansa en paz, compañero Agustín", expresó el PT.

La noticia también fue dada a conocer por la diputada Sandra Olimpia Garibay durante la sesión del Congreso del Estado, donde explicó que le habían informado del hallazgo del cuerpo del coordinador del PT en Apatzingán.

"Se encontró el cuerpo sin vida del delegado del PT en Apatzingán, Agustín Solorio, es una terrible noticia, pero sobre todo es terrible lo que estamos viviendo en la región de Tierra Caliente. Yo creo que es urgente que se revise y se refuerce la estrategia de seguridad", señaló.

¿Qué le pasó a Agustín Solorio Martínez?

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida, el político de 47 años, fue visto por última vez alrededor de las 03:10 horas en la ciudad de Morelia. Su desaparición fue reportada el pasado 5 de diciembre, fecha desde la cual no se había tenido noticia de su paradero.

