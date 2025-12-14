Fuerte accidente en la Autopista del Sol provoca la muerte de un menor de 2 años y 5 heridos 

De nueva cuenta, la Autopista del Sol es protagonista de un aparatoso accidente en el que, desafortunadamente, una persona perdió la vida y otras cinco se encuentran heridos. Ocurrió durante la mañana del domingo 14 de diciembre, a altura del kilómetro 128, cerca de Jardines de México, en dirección a Tequesquitengo.

La víctima fue una menor de tan solo 2 años de edad, quien perdió la vida luego de que el vehículo en el que iba se impactara directamente contra una palmera en el camellón central.

¿Cómo fue el accidente en la Autopista del Sol?

Los reportes preliminares señalan que la llanta del automóvil se ponchó, provocando que el conductor perdiera el control del vehículo y posteriormente se impactara contra la palmera, para después salir proyectado al carril contrario.

Ante el incidente, paramédicos y unidades de emergencia llegaron al lugar para atender a las cinco personas que viajaban en la unidad, para posteriormente trasladarlos a hospitales en la zona sur de Morelos. Lamentablemente, la pequeña de dos años falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto.

Esto provocó un cierre parcial en la circulación en un carril de norte a sur, en donde las autoridades correspondientes tuvieron que realizar maniobras de atención y retiro del automóvil.

Recomendaciones para viajar de forma segura en carretera

Viajar en carretera siempre implicará un riesgo, por lo que es fundamental revisar el estado del auto antes de salir, sobre todo, de sus llantas, ya que cualquier detalle podría terminar en una ponchadura que, como en este caso, provocó una tragedia.

Un aspecto clave es respetar los límites de velocidad, así como evitar maniobras bruscas al momento de manejar. El conductor siempre debe estar atento al camino y no debe usar su teléfono celular. En caso de detectar alguna falla mecánica, lo mejor será detenerse lo más pronto posible y atenderla.

