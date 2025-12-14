Golpe a redes de extorsión y robo de identidades; García Harfuch informa sobre operativos

Durante la tarde del domingo 14 de diciembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , brindó un informe sobre diversos operativos contra los delitos de extorsión y crimen organizado, apegado a los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Específicamente, destacó las acciones en la región de "La Laguna", que conecta los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, en donde se desarticuló a una célula delictiva dedicada a la extorsión de comerciantes, ganaderos y productores.

Cae grupo criminal vinculado a "El Limones"

De hecho, los detenidos pertenecían a la facción de "Los Cabrera", la cual era una organización operada por Edgar "N", alias, El Limones , quien fue detenido días antes y era considerado un objetivo prioritario para las autoridades.

En el operativo realizaron un cateo a cinco inmuebles y detuvieron a seis personas, incluido el presunto líder de la organización; además de que incautaron armas de fuego, droga, equipo táctico y un vehículo.

Asimismo, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, lograron detectar operaciones inusuales que derivaron en el bloqueo de cuentas bancarias de tres empresas presuntamente utilizadas para lavado de dinero.

Atención total a los delitos de extorsión

Por otro lado, también señaló que en la región de La Laguna se efectuaron 19 detenciones adicionales por delitos de extorsión , en donde también se aseguraron armas y dinero en efectivo.

En Culiacán, Sinaloa, detuvieron a cuatro miembros de una célula delictiva dedicada a la extorsión en la zona, en donde aseguraron vehículos robados, armas y artefactos explosivos.

Detienen grupo de ladrones en Estado de México e Hidalgo

Para finalizar, Harfuch también informó sobre la detención y desarticulación de un grupo dedicado al robo con violencia de autopartes en el Estado de México e Hidalgo, en donde 12 personas fueron puestas a disposición del ministerio público correspondiente.

El titular destacó que la detención fue posible gracias a las denuncias ciudadanas, por lo que invitó a las personas a seguir haciéndolo para poder identificar a más objetivos criminales.

Como parte del combate al robo al autotransporte, tras una investigación de 5 meses derivada de denuncias de empresarios y operadores de tráilers en carreteras, permitió desarticular un grupo dedicado al robo de mercancía con violencia en Edomex e Hidalgo. En operativos… pic.twitter.com/nsZeYc64FU — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 14, 2025

