Detienen a integrantes de célula delictiva y aseguran 100 kilos de droga en CDMX

Durante recorridos de seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia que opera en el centro de la CDMX y se les decomisó droga .

Detienen a integrantes de grupo delictivo en CDMX

Según la información, la detención ocurrió cuando los policías realizaban labores de seguridad en la colonia Morelos. Observaron que en el área común en una vecindad, unas personas contaban paquetes de plástico cerrados.

Tras realizar una revisión se detuvo a los hombres de 30 y 35 años y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que determine su situación legal. El detenido de 30 año cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario en los años 2019, 2020 y 2025 por el delito de robo.

Aseguran paquetes de droga

Además, los policías aseguraron 92 paquetes con posible marihuana y una bolsa con un kilo de aparente crystal. Toda la droga fue decomisada y puesta a disposición de las autoridades para realizar las investigaciones necesarias.

Índices de inseguridad en CDMX

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la percepción de inseguridad en México pasó de 58.6% en septiembre de 2024 a 63.2%.

Los resultados de la CDMX arrojaron que la alcaldía Xochimilco es donde los habitantes se sienten más inseguros con 69.4%, en Iztapalapa se registra el 68.7%. Mientras que la alcaldía Benito Juárez es la de menor percepción de inseguridad con 20.7%.

Los lugares donde los mexicanos se sienten más inseguros son:

Cajeros automáticos en la vía pública: 71.7%

Transporte público: 64.9%

En las calles: 64.4%

En las carreteras: 57.1%

Por ello, el 40.6% de las personas dejó de portar objetos de valor; el 36.9% restringe la salida de menores; el 35% evita caminar de noche cerca de su vivienda y el 22.4% ha reducido las visitas a familiares o amistades.

