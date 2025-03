Localizan presunto campo de adiestramiento del crimen organizado en Yuriria, Guanajuato

Autoridades estatales localizaron y aseguraron un presunto campo de reclutamiento y adiestramiento del crimen organizado en el municipio de Yuriria, Guanajuato .

El inmueble, situado en la comunidad de Buenavista, se encuentra en una zona de alta marginación con caminos de terracería y varias viviendas abandonadas.

¿Cómo funcionaba este lugar en Guanajuato?

El sitio, que funcionaba en dos partes, incluía una casa utilizada como dormitorio y un terreno ubicado a 600 metros de una telesecundaria y a 300 metros de un jardín de niños.

⚠️No solo en Jalisco y Tamaulipas, también en Guanajuato: localizan otro campo de adiestramiento del crimen organizado, esta vez en Yuriria#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/5lOzgBunBf — adn40 (@adn40) March 19, 2025

De acuerdo al medio local am, el lugar, las autoridades hallaron rastros de violencia, como manchas hemáticas en el suelo, impactos de bala en cristales, ropa y diversos objetos personales abandonados.

Inmueble fue asegurado en enero por la Fiscalía de Guanajuato

El inmueble, de fachada rosa, fue asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque la única medida de seguridad visible es la colocación de sellos en la puerta principal.

El operativo de aseguramiento ocurrió en enero de este año tras un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y un grupo armado, dejando como saldo diez personas fallecidas y tres elementos de seguridad heridos.

Desde entonces, los habitantes de la comunidad han manifestado su temor ante la constante presencia de hombres armados en la zona.

“Tenemos miedo por las noches”, expresó un vecino del lugar al medio antes mencionado, quien asegura que aún se observan individuos armados merodeando en la comunidad.

Autoridades niegan campos de adiestramientos en Guanajuato

La existencia de este tipo de centros criminales en Guanajuato ha sido un tema de controversia entre las autoridades. En una reciente comparecencia en el Congreso local, el fiscal del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, negó la presencia de centros de adiestramiento criminal en la entidad.

“Hemos encontrado sitios donde se han localizado restos humanos, cuerpos inclusive, pero como tal yo no tengo conocimiento de esos campos de exterminio, no tengo una carpeta que me dé cuenta de ello; investigaríamos con mucho ánimo y vocación”, aseguró.

No obstante, en enero de este año, el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Juan Mauro González, reconoció la existencia de centros de adiestramiento criminal en diversos puntos de la zona Laja Bajío.

El hallazgo del campo de exterminio en Jalisco

Lo anterior toma relevancia, luego del hallazgo del presunto campo de exterminio en Rancho Izaguirre , en Jalisco, donde colectivos de búsqueda estiman que fueron asesinadas hasta mil 500 personas.

