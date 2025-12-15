VIDEO: Avioneta se desploma en Toluca, Estado de México confirma varios muertos

Una avioneta privada Cessna Citation III con matrícula XA-PRO se desplomó en Toluca hoy lunes 15 de diciembre y hasta el momento se registran seis personas muertas, de acuerdo con Adrián Hernández, coordinador de Protección Civil del Estado de México.

Según los primeros reportes, la avioneta salió de Acapulco con destino a Toluca y en ella viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes. En imágenes ya compartidas por los servicios de emergencia se puede ver una enorme columna de humo, así como llamas que tratan de ser apagadas por los bomberos.

¿Cómo se desplomó la avioneta en Toluca?

La avioneta se desplomó en la colonia San Pedro Totoltepec en Toluca, en la calle Industrial Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, aparentemente cerca de una zona industrial cerca de las 13:00 horas.

La avioneta cayó en una bodega donde se almacenaban llantas, lo que provocó en un principio que los bomberos trabajaran arduamente para controlar el incendio.

Bodega en llamas entre casas habitaciones

Debido a que la zona en donde se registró la caída de avioneta está cercana a unidades habitacionales algunas familias fueron evacuadas como medida preventiva.

Sobre este accidente, la alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Aurora Muñiz, señaló a adn Noticias que tras la llamada de alerta acudieron al lugar los servicios de emergencia y fueron desalojadas 130 personas.

Nave industrial con un tanque diésel

Un tanque de diésel es una de las preocupaciones de las autoridades, ya que debido a las llamas se estaba sobrecalentando. Es por ello que ante el riesgo de que pudiera ocurrir una emergencia mayor se tomó la decisión de desalojar a los habitantes cercanos.

Avioneta se desploma en Toluca

