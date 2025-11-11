Plan Michoacán: Detienen a cinco presuntos extorsionadores de limoneros e integrantes del CJNG

Durante una serie de acciones conjuntas entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Guardia Civil de Michoacán, autoridades detuvieron a cinco presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los municipios de Buenavista, Cotija y Huetamo.

Los operativos se realizaron entre el 6 y el 9 de noviembre, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , estrategia impulsada por el Gobierno federal para combatir la violencia y recuperar el control territorial en la entidad.

Caen extorsionadores de limoneros

De acuerdo con información oficial, los detenidos presuntamente se dedicaban a la extorsión de productores limoneros en la región de Tierra Caliente, así como al cobro de cuotas a comerciantes locales.

También se les vincula con diversos homicidios y la distribución de droga en la zona.

Identifican a los presuntos responsables

Las autoridades identificaron a los detenidos como Juan “N”, alias El Vaquero; Manuel “N”, conocido como Bamban; así como Guillermo “N”, apodado El Memo, además de dos menores de edad, Eduardo “N” (El Sana) y Cristian “N” (El Güero).

Durante su captura, elementos de seguridad aseguraron chalecos tácticos con la inscripción CJNG , lo que reforzó su presunta relación con dicho grupo criminal, considerado uno de los más violentos del país.

Medios locales señalan que los implicados formaban parte de una célula que controlaba actividades ilícitas en la zona limonera de Buenavista.

Decomiso de armas y droga

En los tres municipios operados se logró el aseguramiento de un importante arsenal y materiales ilícitos, entre ellos:



20 armas de fuego

Tres granadas y un lanzagranadas

129 cargadores y cinco mil 918 cartuchos

y 330 kilogramos de droga sintética

52 kilogramos de material explosivo

Siete vehículos, tres motocicletas y equipo táctico

Este decomiso representa uno de los golpes más significativos en la región en lo que va del año, según reportes de la Guardia Nacional .

Coordinación federal para recuperar la seguridad

La Sedena y la Guardia Nacional destacaron que estas acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , anunciado por el Gobierno de México, el cual busca reducir la violencia en la entidad mediante 12 ejes de acción y una estrategia coordinada con autoridades locales.

“Seguimos trabajando de manera coordinada para debilitar las operaciones criminales y proteger a las familias michoacanas”, señaló la dependencia en un comunicado.

Estas operaciones reflejan los primeros resultados tangibles del plan federal y reafirman el compromiso de las autoridades por restablecer la tranquilidad en Michoacán, una de las entidades más golpeadas por la violencia del crimen organizado.

