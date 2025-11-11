Detienen a presunto feminicida de la maestra de preescolar Anyella Cota Santos

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó sobre la detención de Ethan Leonard 'N', de 20 años, presunto feminicida de la maestra de preescolar, Anyella Cota Santos.

El cuerpo de la docente fue encontrado el lunes 22 de octubre en un cuarto de hotel de la Zona Dorada del Puerto de Mazatlán, después de su reporte como desaparecida.

🚨🔍🔔 #FiscalíaSinaloa solicita la colaboración ciudadana para localizar a Anyella Cota Santos. pic.twitter.com/A57r2WQSkJ — Fiscalía General del Estado de Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) October 22, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue la detención del presunto feminicida?

El joven fue aprehendido en el municipio de Comala, Colima y está presuntamente relacionado con el feminicidio de la maestra, quien fue hallada en el hotel ubicado sobre Avenida Camarón Sábalo, en Mazatlán.

Su detención se logró tras labores de investigación e inteligencia realizadas por la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), en coordinación con la Policía de Investigación y su área de inteligencia, así como la colaboración de la Oficina de Seguridad Diplomática y la oficina de Seguridad del Interior de los Estados Unidos.

¿Presunto feminicida de será sentenciado?

Ethan Leonard "N" será traslado a Sinaloa y será puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, que será quien defina la situación jurídica.

Desaparición de Anyella Cota Santos

La maestra de preescolar, de tan solo 24 años, fue reportada como desaparecida el 20 de octubre en Mazatlán. A través de las redes sociales, la Fiscalía General de Sinaloa mostró su ficha de búsqueda y posteriormente un aviso que ya había sido encontrada sin vida.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

