Se desata balacera en Plaza La Cúspide en Naucalpan, Edomex; reportan varios muertos

Durante la noche del pasado viernes 15 de agosto se reportó una intensa balacera al interior de la Plaza La Cúspide ubicada en Naucalpan, Estado de México (Edomex), lo cual provocó la movilización de cuerpos de emergencia como la Guardia Municipal de la demarcación.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzó a reportar una intensa movilización en la plaza comercial antes mencionada, así como un operativo para detener al responsable del ataque.

Se registra balacera en Plaza La Cúspide de Naucalpan

De acuerdo con los primeros reportes que dieron a conocer medios locales del Edomex , fue alrededor de las 21:00 horas del pasado 15 de agosto que un sujeto ingresó a uno de los bares de Plaza La Cúspide para atacar directamente a una pareja que se encontraba en el interior.

Derivado del ataque, dos personas quedaron sin vida al interior del restaurante Barracuda, por lo cual se acordonó la zona para iniciar con las labores correspondientes de las autoridades.

¿Cómo fue el ataque en Plaza La Cúspide de Naucalpan, Edomex?

Fue entre las 20:45 y las 21:00 horas que un par de sujetos ingresaron al restaurante Barracuda de Plaza La Cúspide, esto con la finalidad de atacar directamente contra dos personas que se encontraban comiendo en el lugar.

Tras las primeras detonaciones de arma de fuego, una de las víctimas intentó huir pero debido a las heridas provocadas, quedó tendido sin signos vitales en la entrada del restaurante.

Detienen a un sujeto tras ataque en Plaza La Cúspide

Vale la pena señalar que la Guardia Municipal de Naucalpan, dio a conocer que tras un par de minutos de búsqueda y monitoreo, se logró detener a un sujeto relacionado con el doble asesinato en Plaza La Cúspide.

Fue gracias a la actuación de la Coordinación Operativa de la Guardia Municipal, en conjunto con Grupos Especiales y el C4, que se logró la detención del sujeto el cual portaba un arma corta al momento de su arresto.

