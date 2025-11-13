La verdad detrás del presunto ataque armado contra Alfredo Olivas en Tamaulipas

Durante las primeras horas del jueves 13 de noviembre, las redes sociales se llenaron de versiones sobre un presunto ataque armado contra el cantante Alfredo Olivas en una carretera de Tamaulipas.

Los rumores apuntaban a que cinco camionetas habrían cerrado el paso al intérprete de regional mexicano, generando alarma entre sus seguidores.

Sin embargo, horas más tarde, el propio artista apareció en su cuenta de Instagram con una fotografía que desactivó las versiones de un atentado.

En la imagen, Olivas posa frente a una puerta de madera, sin hacer mención directa a los rumores o decir algo, pero mostrando que se encuentra en buen estado de salud.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Gobierno de Tamaulipas desmiente los hechos

Ante la circulación masiva de la noticia, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas emitió un comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter) donde calificó los reportes como falsos.

“Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa. Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas”, indicó la dependencia estatal.

Con ello, se confirmó que el supuesto atentado no ocurrió y que no existían registros oficiales de ningún incidente vinculado con el intérprete.

#VoceríaInforma



Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa.



Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o… pic.twitter.com/Nb0T8hVAFC — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) November 13, 2025

Los mensajes de apoyo a Alfredo Olivas

Tras la publicación, los comentarios de sus fanáticos inundaron las redes sociales con mensajes de alivio y cariño.

“Te mando un abrazo fuerte, me espanté mucho”, “dúranos toda la vida, corazón” o “me comí un bolillo del susto”, fueron algunas de las reacciones sobre la preocupación por la integridad del cantante, quien ha sido víctima de violencia en el pasado.

Así fue la trifulca en Texcoco tras la negativa de Luis R. Conriquez de cantar narcocorridos [VIDEO] El viernes 11 de abril se iba a llevar a cabo un concierto de Luis R. Conriquez; sin embargo, una restricción de la Fiscalía de Edomex provocó que se generara violencia.

El recuerdo del ataque de 2015

Cabe recordar que Alfredo Olivas sufrió un ataque armado real en febrero de 2015, durante un concierto en Chihuahua. En aquella ocasión, un hombre abrió fuego contra el escenario después de que el cantante arrojara su chamarra a una fan.

El agresor disparó en 24 ocasiones, hiriendo gravemente al artista en el abdomen, las piernas y la espalda.

Sigue con su gira y concierto en la Plaza México

Pese a los rumores, Olivas continúa con su agenda musical y se prepara para ofrecer un concierto en la Plaza México el próximo 20 de diciembre, donde presentará su más reciente producción.

Con esta aclaración, el cantante reafirma que se encuentra bien y enfocado en su carrera, mientras las autoridades llaman a no difundir información no verificada en redes sociales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.