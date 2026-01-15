Estudio revela que las mujeres que duermen cierta cantidad de horas queman más grasa que las que lo hacen menos

Dormir bien quema más grasa en mujeres, según estudios científicos recientes que analizan la relación entre descanso, metabolismo y pérdida de peso. Investigaciones publicadas en revistas médicas internacionales confirman que el sueño adecuado influye directamente en cómo el cuerpo utiliza la energía.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los hallazgos, realizados en mujeres adultas bajo dietas con restricción calórica, muestran que quienes duermen entre siete y nueve horas logran una reducción de grasa corporal significativamente mayor que aquellas con sueño insuficiente.

¿Por qué el sueño influye tanto en la quema de grasa?

Dormir poco altera el equilibrio hormonal que regula el apetito y el metabolismo. Durante el descanso nocturno, el cuerpo ajusta procesos clave para la quema de grasa:



Disminuye la leptina, responsable de la saciedad

Aumenta la ghrelina, que incrementa el hambre

Se favorece el almacenamiento de grasa frente a su uso como energía

¿Cuántas horas son las ideales?

Los expertos recomiendan dormir entre siete y nueve horas diarias. Dormir menos de ese rango reduce la eficiencia de las dietas y favorece la pérdida de masa muscular, lo que afecta el metabolismo a largo plazo.

Horas y calidad del sueño

No solo importa la duración, sino también la calidad. Un sueño continuo y profundo potencia la pérdida de grasa y mejora los resultados de cualquier plan de adelgazamiento, según especialistas en nutrición y endocrinología.

No dormir incrementa enfermedades crónicas

Consejos prácticos para dormir mejor y quemar más grasa

Mantener horarios regulares, evitar pantallas antes de dormir y crear un entorno adecuado son medidas simples que pueden reducir antojos y mejorar la composición corporal de forma sostenida.

Cuidar el descanso es una herramienta poderosa y gratuita para potenciar cualquier estrategia de adelgazamiento y mejorar el bienestar general.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.