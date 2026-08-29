Síntomas y cómo se contagia el paludismo o malaria que provocó dos muertes en Alemania

La muerte de dos trabajadores en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania tras haber contraído malaria encendió las alertas, en total seis empleados contrajeron paludismo, conoce qué es y cómo se contagia.

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¿Qué es la malaria y cómo se contagia?

Es importante destacar que la malaria aeroportuaria es una forma muy rara de transmisión de la enfermedad pues ocurre cuando un mosquito sobrevive a un vuelo procedente de un país donde esta enfermedad es endémica. De acuerdo con el Instituto Robert Koch (RKI), se cree que la enfermedad se propagó a través de un mosquito Anopheles que llegó a Alemania en un avión.

La malaria o paludismo es una enfermedad causada por un parásito que es transmitido por la picadura de un mosquito infectado y solo el género anófeles del mosquito transmite esta enfermedad.

Los parásitos más comunes son Plasmodium vivax y P. falciparum y los menos conocidos son los P. malariae y P. ovale. El P.falciparum es la más fatal pues puede provocar complicaciones renales, cerebrales e inclusive la muerte.

Síntomas del paludismo o malaria

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los primeros síntomas son fiebre, dolor de cabeza y escalofríos y aparecer a los 10 o 15 días de haber sido picado por un mosquito infectado.

En casos más graves pueden aparecer las siguientes molestias:

cansancio y fatiga extremos

deterioro del estado de conciencia

convulsiones

dificultad para respirar

orina de un color oscuro o con sangre

coloración amarillenta de los ojos y la piel (ictericia)

hemorragias anormales

Para reducir el contagio es importante prevenirse de las picaduras de mosquitos y se recomienda:

Utilizar mosquiteros al dormir, especialmente en lugares donde la malaria esta presente

Utilizar repelente de mosquitos después del anochecer

Utilizar serpentín fumigante y vaporizadores

Vestir ropa de manga larga

Colocar mosquiteros en las ventanas

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