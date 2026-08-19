Advertencia de la OMS por brote de Ébola lejos de erradicarse y es considerado el más letal

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo está “lejos de estar bajo control”, alertó el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien advirtió sobre un alto riesgo de propagación internacional.

“Hace tres meses declaré que la epidemia de la enfermedad por el virus Bundibugyo en RDC constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Desde entonces, la epidemia se propagó rápidamente y el riesgo de una mayor expansión nacional e internacional sigue siendo alto”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus al inicio de una reunión del Comité de Emergencia sobre el ébola.

“La epidemia está lejos de estar bajo control”, afirmó el director de la OMS después de que un balance publicado el lunes por las autoridades del país africano revelara que este es el brote más mortífero de la historia, con más de 2 mil 300 muertos y 5 mil casos confirmados.

República Democrática del Congo declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, un brote en regiones del norte y el este, donde la presencia del Estado es débil y las infraestructuras de salud son precarias.

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¿Cuántos brotes de ébola ha habido en RDC?

Para este inmenso país africano de más de 100 millones de habitantes, uno de los más pobres del mundo, esta 17º epidemia de su historia superó su capacidad de respuesta ante el aumento de los casos.

Es la segunda vez que el Comité de Emergencia de la OMS se reúne desde que la organización declaró, el 17 de mayo, una emergencia de salud pública de importancia internacional, su segundo nivel de alerta más alto.

Actualmente la OMS considera que el nivel de riesgo para la salud pública es “muy alto” en RDC, “alto” en Uganda y los demás países fronterizos con RDC, y “bajo” en el resto de África y del mundo.

La epidemia de 2018-2020 en el este de RDC, considerada hasta entonces la más mortífera de la historia del país, causó 2 mil 299 muertes de un total de 3 mil 381 casos confirmados, según las cifras de la OMS, basadas en datos de las autoridades congoleñas.

El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica, causó más de 15 mil muertes en África durante los últimos 50 años.

Aunque actualmente no existe ninguna vacuna ni tratamiento específico aprobado contra el virus Bundibugyo, hay varias iniciativas en desarrollo con la esperanza de contener la epidemia.

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