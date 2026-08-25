Así puedes protegerte del Virus del Nilo Occidental que se propaga rápidamente y puede ser mortal

El Virus del Nilo Occidental (VNO) es un arbovirus transmitido por mosquitos que causa infecciones asintomáticas y en casos graves enfermedades febriles autolimitadas y manifestaciones neurológicas graves por ello es importante protegerte y estar atento a cualquier síntoma ya que en lo que va de 2026 se han reportado 222 casos.

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¿Cómo evitar el contagio del Virus del Nilo Occidental?

Los mosquitos que transmiten el Virus del Nilo Occidental depositan sus huevos en agua estancada como macetas, cubetas y bebederos para pájaros. Las autoridades piden a la población tomar en cuenta lo siguiente:

Cubrirse la piel expuesta cuando los mosquitos estén activos, usar playeras de manga larga, pantalones largos, calcetines y zapatos.

expuesta cuando los mosquitos estén activos, usar playeras de manga larga, pantalones largos, calcetines y zapatos. Evita las horas de mayor actividad de los mosquitos que es antes del anochecer y hasta el amanecer.

que es antes del anochecer y hasta el amanecer. Utilizar repelente de insectos registrado por la EPA ya que debe contener DEET, picaridina, IR3535, aceite de eucalipto limón u otro ingrediente activo aprobado por la EPA.

¿Cómo transmiten el virus los mosquitos?

Cuando un mosquitos pica a un ave infectada transmite el virus durante su siguiente ingesta de sangre. El virus pasa a las glándulas salivales del mosquito y cuando pica puede inyectar el virus a los seres humanos y los animales.

En el 80% de los casos el virus es asintomático pero en el 20% restante hay presencia de fiebre, dolores de cabeza, cansancio, dolores corporales, náuseas, vómitos.

De acuerdo con los reportes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) hasta el 18 de agosto se han reportado 222 casos, de los cuales 126 han provocado enfermedad neuroinvasiva.

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