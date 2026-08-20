Señales de que tus riñones no están funcionando como deberían

Cada órgano del cuerpo humano cumple una función importante y los riñones se encargan de filtrar la sangre, eliminar desechos y controlar la presión arterial, por ello, la Fundación Nacional del Riñón (NKF) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) compartieron algunas señales para conocer si tus riñones necesitan una revisión médica.

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¿Cómo saber si mis riñones no están funcionando bien?

Uno de los síntomas más evidentes de que tus riñones no están trabajando bien es orinar más o menos de lo normal.

La hinchazón de pies, tobillos y manos puede indicar exceso de líquidos y sodio, en algunos casos se puede presentar con dificultad para respirar.

Cuando los riñones producen eritropoyetina, una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos pueden aparecer la anemia, cansancio y debilidad, lo que es un síntoma de alerta.

La hipertensión puede ser una consecuencia de la enfermedad renal y cuando la presión permanece elevada a pesar del tratamiento puede estar relacionada con una falla en los riñones.

Si con frecuencia orinas con espuma esto puede deberse a la pérdida de proteínas porque el riñón no esta filtrando de forma correcta.

En casos más extremos puede haber sangre en la orina y puede estar vinculado con infecciones urinarias, cálculos renales.

Un síntoma muy común que podría relacionarse con una falla en los riñones es el dolor debajo de las costillas en ambos lados de la espalda.

Si el riñón no esta filtrando bien los desechos en la sangre puede haber picazón intensa y persistente en la piel.

Cuando el riñón no desecha las toxinas correctamente, puede haber pérdida de apetito, náuseas y vómito.

¿Cómo evitar enfermedades del riñón?

Si quieres cuidar tus riñones, los especialistas recomiendan beber agua natural, reducir el consumo de sal y hacer ejercicio. Es fundamental comer frutas, verduras y alimentos frescos.

Es importante que revises con frecuencia tu presión arterial y glucosa y que evites tomar pastillas para el dolor o la inflamación muy seguido.

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